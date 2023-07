Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová potvrzovala roli favoritky v duelu se Sasnovičovou od samého úvodu, když šla rychle do vedení 3:0. Pak si sice Lvice z Fulneku vybrala slabší chvilku, když přišla o servis, ale od stavu 2:3 už zase diktovala vývoj utkání. Tři hry v řadě znamenaly pro českou tenistku zisk setu v poměru 6:2.

V úvodu druhé sady Běloruska vzala soupeřce podání a mohlo se zdát, že zápas může zdramatizovat. Nic takého se ale nekonalo. Kvitová hned smazala manko. Sasnovičová držela se slavnou Češkou krok do stavu 2:2, pak už neuhrála ani jednou své podání a také druhý set prohrála 2:6. Kvitová tak mohla rychle slavit postup do třetího kola. v boji o první grandslamové osmifinále od loňského US Open vyzve přemožitelku Karolíny Plíškové Srbku Nataliju Stevanovičovou.