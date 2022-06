Tráva je naděje. Kvitová, Plíšková a spol. jdou dobývat Wimbledon

Petra Kvitová. Triumfem v Eastbourne ukázala, že i ve 32 letech by se jí na trávě měly všechny soupeřky obávat. Šampionka z let 2011 a 2014 by ve 3. kole mohla potkat 4. nasazenou Španělku Badosaovou.

Zdeněk Kolář. Na challengerech v posledních týdnech nic neuhrál, soustředí se na grandslamy. Coby ‚lucky loser' dostal šanci přivést publikum do varu, jako se mu to povedlo na Roland Garros ve skvělém zápase s favorizovaným Řekem Tsitsipasem.

Lukáš Rosol. Velký comeback 36letého veterána. Deset let poté, co se zapsal do historie výhrou nad Nadalem, pět let po poslední účasti v hlavní soutěži. Kvalifikací prošel bez ztráty setu. Zkušenostmi a nevyzpytatelným servisem by se mohl postarat o další rozruch.