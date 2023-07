Marketa Vondrousova reacts to becoming a #Wimbledon semi-finalist 💚💜 pic.twitter.com/heVfqTma1g

"Je to velká bojovnice a je neuvěřitelné, co dokázala nedlouho po porodu. Dostala divokou kartu, ale hraje jako tenistka z první desítky. Navíc se jí dařilo skvěle i v Paříži," poukázala Vondroušová na čtvrtfinálovou účast Ukrajinky na Roland Garros.

Věří, že i její úspěchy pomáhají morálce Ukrajinců v těžkých časech. "Znamená to pro mě hodně. Vím, že to hodně lidí na Ukrajině sleduje, a dostávám spoustu zpráv. Jsem ráda, že můžu přinést alespoň trochu radosti do jejich životů. Na internetu je spousta videí, kde si to děti pouští na telefonech. To mě vždycky vezme za srdce," líčila Svitolinová.