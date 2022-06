Wimbledon bude mít rekordní dotaci, hrát se bude o 1,16 miliardy korun

Loni činila dotace turnaje, na který nemohli chodit fanoušci v obvyklém počtu kvůli opatřením proti šíření koronaviru, přes 35 milionů liber. O dva roky dříve to bylo 38 milionů liber. V roce 2020 se Wimbledon poprvé od druhé světové války vinou pandemie nekonal.

"Od prvního kola kvalifikace až po korunovaci šampionů se letošní rozdělení odměn snaží ukázat, jak důležití hráči pro turnaj jsou," uvedl předseda pořádajícího All England Clubu Ian Hewitt.

Wimbledon se bude hrát od 27. června do 10. července a nebudou se za něj udělovat body do světového žebříčku. Představitelé ATP a WTA tak rozhodli poté, co pořadatelé vyloučili z turnaje ruské a běloruské tenisty kvůli válce na Ukrajině.