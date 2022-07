Wimbledonský paradox! Ruští tenisté vyloučeni, triumf slaví rodačka z Moskvy. A šéf ruského svazu jásá

Byl to krok, který neměl v tenisové historii obdoby. Když se pořadatelé Wimbledonu v dubnu rozhodli, že na jejich turnaji není kvůli invazi na Ukrajinu pro ruské s běloruské tenisty místo, vzbudilo to ve světě bílého sportu bouři. Jedním z důvodů bylo i to, aby britská vévodkyně Kate nepředávala slavnou trofej na posvátné londýnské trávě do rukou ruskému vítězi. Povedlo se to jen napůl. Ženskou šampionkou se paradoxně stala kazašská tenistka Jelena Rybakinová, rodačka z Moskvy, která až do roku 2018 reprezentovala právě Rusko.

Foto: Gerald Herbert, ČTK/AP Britská vévodkyně Kate předává stříbrný talíř vítězné Jeleně RybakinovéFoto : Gerald Herbert, ČTK/AP

Článek Jen pár dnů po vpádu na Ukrajinu byli ruští sportovci vyloučeni prakticky z veškerého mezinárodního sportovního dění. Jednou z mála výjimek se stal tenis, kde mohli ruští i běloruští hráči, i když ne pod svou vlajkou, nadále nastupovat. Jediným postihem bylo vyloučení z týmových soutěží Davis Cupu a Billie Jean Cupu. K radikálnímu a v historii ojedinělému kroku se odhodlali až pořadatelé Wimbledonu, kteří start ve slavném All England Clubu ruským i běloruským hráčům zakázali. O start tak přišla například úřadující světová jednička Daniil Medveděv, jeho krajané Andrej Rubljov, Karen Chačarov, Aslan Karatsev, z žen pak třeba Daria Kasatkinová, Veronika Kuděrmětovová či běloruské hvězdy Aryna Sabalenková a Viktoria Azarenková. A new champion crowned 👑 Elena Rybakina outlasts Jabeur in three sets!#Wimbledon pic.twitter.com/ElkXzoLP9C — wta (@WTA) July 9, 2022 "Vzhledem k obrovské sledovanosti turnaje nechceme, aby byl zneužit k propagaci ruského režimu. A také máme obavy o bezpečí veřejnosti, hráčů a jejich rodin, proto jsme nemohli rozhodnout jinak," odůvodnil rozhodnutí předseda All England Clubu Ian Hewitt. Foto: Hannah Mckay, Reuters Jelena Rybakinová s vítěznou trofejí za triumf ve WimbledonuFoto : Hannah Mckay, Reuters Odveta od mužské i ženské tenisové federace na sebe nenechala dlouho čekat. ATP i WTA se rozhodly neudělovat hráčům žádné body do žebříčku. Na stranu organizací se postavila řada hráčů v čele s Novakem Djokovičem, Martinou Navrátilovou či Rafaelem Nadalem. „Myslím, že vůči mým kolegům jde o nespravedlivé rozhodnutí. Oni za válku nemůžou," říkal španělský šampion. Samotný turnaj nebyl rozhodnutím ATP a WTA neudělovat žádné body výrazněji poznamenán, o nejslavnější tenisovou trofej bojovala téměř kompletní elita. Wimbledon Velký obrat ve finále Wimbledonu! Slavný turnaj má nečekanou šampionku O to větší překvapením se stal triumf kazašské tenistky Jeleny Rybakinové, která ve finále přehrála favorizovanou Ons Džabúrovou 3:6, 6:2, 6:2. Třiadvacetiletá rodačka z Moskvy až do roku 2018 reprezentovala Rusko, což nezapomněl zdůraznit i předseda Ruského tenisového svazu Šamil Tarpiščev. Je skvělé, že je Jelena ve finále Wimbledonu. Je naším produktem. Samozřejmě jí budeme fandit," ujišťoval tenisový svět před finálovou bitvou čtyřiasedmdesátiletý funkcionář. Jeho přání se stalo krátce po sobotní páté hodině odpolední skutečností. Foto: Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP Ons Džabúrová na returnuFoto : Kirsty Wigglesworth, ČTK/AP Jelena Rybakinová se tak stala historicky první kazašskou tenistkou, která ovládla grandslamový turnaj a zároveň ve třiadvaceti letech nejmladší wimbledonskou vítězkou od triumfu Petry Kvitové v roce 2011, které bylo jednadvacet let. Wimbledon Krejčíková se Siniakovou postoupily do finále Wimbledonu! Zopakují vítězný rok 2018?

