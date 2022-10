Z absolutního vrcholu k zoufalství. Bývalá světová jednička zažívá tvrdý pád

Letošní neúspěch má možná kořeny už v samotném začátku roku, kdy kvůli koronavirové nákaze všech členů jejího týmu cestovala do Austrálie sama. A na prvním grandslamu sezony se poroučela už ve druhém kole. „Bylo pro mě těžké přijet do Austrálie a podávat dobré výkony. Fyzicky jsem se necítila v nejlepší formě. Byl to celkem stresující start do sezóny," přiznala.