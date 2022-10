Bouzková - Samsonovová 0:6, 7:5, 6:3 Famózní obrat! Bouzkovou kanár nezlomil, v Mexiku je ve čtvrtfinále

Česká tenistka Marie Bouzková bude na turnaji v mexické Guadalajaře bojovat o postup do semifinále. V osmifinálovém duelu s Ruskou Ljudmilou Samsonovovou sice v úvodní sadě neuhrála ani game, z nepříznivého vstupu do zápasu se ale dokázala oklepat a po bezmála dvouapůlhodinové bitvě slavila postup do čtvrtfinále.

Marie Bouzková může být s letošní sezonou spokojená

Světová osmatřicítka po hororovém úvodu zabrala, za stavu 5:5 ve druhém setu sebrala ruské hráčce poprvé v zápase servis a brejk navíc potvrdila čistou hrou. V rozhodující sadě sice první brejk získala Samsonovová, poté ale 22. hráčka světového žebříčku neuhrála dvakrát za sebou vlastní podání a Bouzková šla vzápětí do vedení 4:2. Rozhodující náskok už poté česká tenistka udržela a v deváté hře navíc proměnila při servisu soupeřky hned první ze dvou mečbolů. O postup do semifinále bude 24letá čtvrtfinalistka letošního Wimbledonu a vítězka turnaje WTA v Praze bojovat s vítězkou ruského derby Kasatkinová - Kalinská. Lehečka skončil ve Stockholmu ve 2. kole Jiří Lehečka se do čtvrtfinále turnaje ve Stockholmu neprobojoval, Emilu Ruusuvuorimu z Finska podlehl dvakrát 2:6. Dvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi nestačil na 52. hráče světa podruhé v krátké době, přesně před měsícem s ním prohrál ve francouzských Metách. Ruusuvuori narazí v dalším kole na třetího nasazeného Američana Francese Tiafoea. Nejvýše postavený Čech v žebříčku ATP Lehečka prohrál čtvrtý z posledních šesti zápasů. Sedmasedmdesátý hráč světa nenavázal na předchozí vítězství nad bývalou trojkou žebříčku Grigorem Dimitrovem z Bulharska. Ruthless Ruusuvuori 😮@EmilRuusuvuori books a quarter-final ticket 6-2 6-2 over Lehecka@sthlm_open | #StockholmOpen pic.twitter.com/DS3sQHu9yP — ATP Tour (@atptour) October 20, 2022 Lehečka držel s o tři roky starším Finem krok jen v úvodu. Od stavu 2:2 v prvním setu prohrál osm her za sebou, přišel o první sadu a v té druhé nabral manko 0:4. Soupeřovu sérii se mu podařilo zastavit, ale Ruusuvuori žádné drama nepřipustil a po hodině a 23 minutách proměnil při Lehečkově podání první mečbol. Český tenista přišel v utkání pětkrát o servis, Ruusuvuori si pomohl sedmi esy. GUADALAJARA (tvrdý povrch, dotace 2 527 250 dolarů) Dvouhra - 3. kolo: Pegulaová (3-USA) - Andreescuová (Kan.) 6:4, 6:4 Gauffová (5-USA) - Trevisanová (It.) 6:0, 6:3 Kuděrmětovová (8-Rus.) - Ostapenková (12-Lot.) 6:4, 6:4 Bouzková (ČR) - Samsonovová (Rus.) 0:6, 7:5, 6:3 STOCKHOLM (tvrdý povrch, dotace 725 540 eur) Dvouhra - 2. kolo: Ruusuvuori (Fin.) - Lehečka (ČR) 6:2, 6:2 De Minaur (5-Austr.) - Wolf (USA) 6:4, 6:2 Tiafoe (3-USA) - E. Ymer (Švéd.) 3:6, 7:6 (7:4), 7:6 (7:2) M. Ymer (Švéd.) - Paul (8-USA) 6:2, 6:3 Čtyřhra - 2. kolo: Glasspool, Heliövaara (3-Brit./Fin.) - Jebavý, Pavlásek (ČR) 6:3, 6:4 NEAPOL (tvrdý povrch, dotace 612 000 eur) Dvouhra - 1. kolo: McDonald (USA) - Passaro (It.) 6:3, 7:5 Čang Č'-čen (Čína) - Fucsovics (Maď.) 6:4, 7:6 (10:8) Djere (Srb.) - Gojo (Chorv.) 6:4, 7:6 (8:6) Fognini (It.) - Grenier (fr.) 6:4, 3:6, 6:3 Dvouhra - 2. kolo: Berrettini (2-It.) - Carballés (Šp.) 6:4, 6:2 McDonald (USA) - Bautista (3-Šp.) 6:4, 6:4 Musetti (4-It.) - Djere (Srb.) 7:5, 6:3 Kecmanovič (5-Srb.) - Moutet (Fr.) 5:3 skreč Čang Č'-čen (Čína) - Baéz (6-Arg.) 7:6 (7:5), 7:6 (13:11) Galán (Kol.) - Borges (Portug.) 7:6 (7:5), 6:4 Daniel (Jap.) - Cachín (Arg.) 6:4, 7:6 (7:2) ANTVERPY (tvrdý povrch, dotace 725 540 eur) Dvouhra - 2. kolo: Korda (USA) - Chačanov (4-Rus.) 7:5, 7:6 (11:9) Goffin (Belg.) - Schwartzman (3-Arg.) 7:6 (7:3), 6:2 Thiem (Rak.) - F. Cerúndolo (6-Arg.) 6:1, 1:6, 7:5 Auger-Aliassime (2-Kan.) - Guinard (Fr.) 6:3, 6:3