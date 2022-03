Z ráje do pekla. Veselý utrpěl nejtěžší porážku za poslední tři roky

"Vyšel jsem z temnoty, beru to jako druhou část kariéry." Touto větou ohodnotil český tenista Jiří Veselý fantastickou jízdu v Dubaji, kde cestou do finále poslal postupně balit kufry taková esa jako Čilič, Bautista, Djokovič či Shapovalov. O to smutnější vystřízlivění přišlo na dalším turnaji. Na challengeru v italském Rosetu utrpěl v úterý příbramský rodák drtivou porážku hned v prvním kole, když nestačil na Chorvata Nina Serdarušiče dvakrát 2:6. Jedná se o nejtěžší Veselého nezdar za poslední tři roky.

Foto: Profimedia.cz Jiří Veselý na archivním snímkuFoto : Profimedia.cz

Článek Pevně věřil tomu, že dubajská jízda bude odrazovým můstkem do další kariéry. Nečekaná pohádka, ve které se zvlášť vyjímá kapitola o už druhém skalpu světové jedničky Novaka Djokoviče, k tomu dávala všechny předpoklady. "Když jsem byl psychicky uvolněný, tak jsem byl už víckrát schopen porazit hráče první desítky, hru jsem na to měl, ale nedokázal jsem to opakovat několikrát po sobě. A najednou člověk držel a držel a držel. Abych se posunul mezi špičku, tak nemůžu mít výkony takové, jako jsem míval." Tak hodnotil své fantastické výkony Jiří Veselý, díky kterým se vyhoupnul na 74. místo světa. Tenis Vyšel jsem z temnoty, beru to jako druhou část kariéry, říká Veselý po senzaci v Dubaji O to větší rána přišla hned na prvním turnaji po dubajském úspěchu. Na challengeru v italském Rosetu měla česká jednička prokázat, že se nejednalo o shodu náhod. Veselý z pozice nasazené jedničky však hned v prvním kole schytal těžký debakl od chorvatského náhradníka Nino Serdarušiče 2:6, 2:6, kterému v žebříčku patří 219. příčka. Zápas trval pouhou hodinu a osmnáct minut. Foto: Suhaib Salem, Reuters Andrej Rubljev a Jiří Veselý po finálovém zápase turnaje v DubajiFoto : Suhaib Salem, Reuters Zatímco na tvrdém povrchu v Dubaji Veselý světová esa trápil vynikajícím servisem, na italské antuce však jeho hlavní zbraň ztratila na síle. Levou rukou hrající Čech získal jen 56 procent bodů po prvním servisu, po druhém pak vyhrál každý třetí míč. Naopak o tři roky mladší Chorvat byl na servisu bezchybný. Za celý zápas ho netratil, po prvním podání přišel za celý zápas jen o tři výměny. Foto: Suhaib Salem, Reuters Jiří Veselý slaví vítězství nad Novakem DjokovičemFoto : Suhaib Salem, Reuters Pouhé čtyři uhrané hry tak pro Veselého znamenají nejtěžší porážku za více než tři roky. Podobný debakl utrpěl na challengeru v australské Canbeře v lednu roku 2019, kdy v boji o finále podlehl Polákovi Hubertu Hurkaczovi 3:6, 1:6. Tenis Dál to nešlo! Unavený Veselý parádní jízdu turnajem v Dubaji titulem nezavršil

