Zápas se světovou jedničkou měla v hlavě. Jsem ráda, že to nebyl trapas, líčila Nosková

„V prvním setu proti Ize jsem si říkala, že půjdu brzy domů, ale pak jsem držela větší tempo. Ono je dost těžké jí zabít balon. Sama je strašně rychlá, a k tomu dovede dobře využít rychlosti soupeřky. Dokáže se přizpůsobit, ale jsem ráda, že to nakonec nebyl trapas a pár gamů jsem uhrála," hodnotila Nosková porážku 1:6, 4:6. „Byl to zážitek, se světovou jedničkou nehraju každý týden."

To v Praze proti Kalievové to byla docela jiná story. „První zápasy nejsou lehké, ale rozehrála jsem se, ani jsem nekazila. Stačilo mi to párkrát hodit do kurtu a být agresivnější. Ona nebyla ve své kůži, ale aspoň jsem tam nenechala moc energie." I fyzicky se vítězka cítila v pohodě. „Občas mě během sezony pobolívalo tříslo a pak achilovka. Ale už to zmizelo, teď je to dobrý," poznamenala Nosková.