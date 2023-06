Zlomená a hluboce traumatizovaná. Slavná tenistka se rozepsala o temném období

Nyní 40letá tenisová komentátorka a moderátorka se rozsáhle rozepsala o trýznivých zážitcích na svém instagramovém účtu vedle fotografie, na níž se coby 17letá dívka snaží novinářům odpovídat během US Open na otázky. I z výrazu v její tváři na fotce lze vypozorovat, že neprožívala šťastné chvilky.

„Mladá sedmnáctiletá dívka uprostřed mediální bouře, zmlácená svým otcem do bezvědomí jen pár týdnů předtím, která se snaží na tiskové konferenci nezkolabovat," rozepisuje se nyní o svém tehdejším rozpoložení Australanka, která vedle své nové vlasti během kariéry reprezentovala i Jugoslávii či Srbsko a Černou horu.

„Vypořádávala jsem se s otcovými veřejnými opileckými skandály, zatímco svět mě pozoroval a média měla spoustu titulků. Jen pár let předtím jsem ale vyrůstala v chudobě, neměla jsem pořádné jídlo nebo oblečení a dvakrát jsem byla uprchlicí. Zastrašená a izolovaná jsem čelila rasismu," pokračuje Dokičová.

„Jen několik let po této fotce jsem málem spáchala sebevraždu. Smutná, zlomená, v bolestech a hluboce traumatizovaná. To všechno ze mě udělalo to, kým jsem teď a jsem na sebe hrdá," dodává rodačka z chorvatského Osijeku, která je hlasitou obhájkyní žen čelícím domácímu násilí a psychickým problémům.