Zmar a bída české šampionky. Plíšková sbírá jen porážky, pro soupeřky je snadnou kořistí

Čtvrtfinále na loňském US Open. To byl poslední slušný výsledek bývalé světové jedničky Karolíny Plíškové. Od té doby do konce roku 2022 nevyhrála dva zápasy po sobě, v posledních pěti nedosáhla na vítězství vůbec, navíc v nich nezískala ani set. A nový rok na tom nic nezměnil, jednatřicetiletá tenistka ho začala debaklem na turnaji v Adelaide s Ostapenkovou, na kterou uhrála pouhé tři gamy.

Foto: Profimedia.cz Karolína Plíšková marně hledá ztracenou formuFoto : Profimedia.cz