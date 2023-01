Vondroušová - Kanepiová 6:0, 6:4 Vondroušová na prvním turnaji WTA po operaci postupuje do čtvrtfinále. Soupeřka Muchové nepřišla

Tenistka Markéta Vondroušová postoupila v Adelaide na prvním turnaji WTA po operaci zápěstí a půlroční pauze do čtvrtfinále. Estonce Kaie Kanepiové nadělila v úvodním setu "kanára" a za hodinu a sedm minut zvítězila 6:0, 6:4. O semifinále si Vondroušová zahraje s nasazenou dvojkou Arynou Sabalenkovou z Běloruska. Karolína Muchová prošla v Aucklandu do druhého kola poté, co čínská soupeřka Wang Si-jü k odložené dohrávce nenastoupila.

Foto: Petr Horník, Právo Markéta Vondroušová na archivním snímku. Foto : Petr Horník, Právo

Vondroušová byla na operaci ruky loni v květnu. Po nucené pauze vyhrála turnaj ITF ve Shrewsbury a v listopadu pomohla Češkám do semifinále Poháru Billie Jean Kingové. V Austrálii proti Kanepiové třiadvacetiletá rodačka ze Sokolova ani jednou neztratila servis a jediný brejkbol odvrátila. Muchová prošla v Aucklandu do druhého kola poté, co čínská soupeřka Wang Si-jü k odložené dohrávce nenastoupila. Zápas v úterý přerušil déšť za stavu 5:3 pro českou tenistku. I dnes obě čekaly, až přestane pršet, a nakonec měly hrát v hale, Wang Si-jü nicméně na kurt nepřišla. O čtvrtfinále si Muchová zahraje na Novém Zélandu proti Rumunce Eleně-Gabriele Ruseové. Turnaj mužů a žen v Adelaide (tvrdý povrch): Muži (dotace 642 735 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Medveděv (3-Rus.) - Kecmanovič (Srb.) 6:0, 6:3 Chačanov (8-Rus.) - Draper (Brit.) 6:4, 6:2 Nišioka (Jap.) - McDonald (USA) 6:4, 6:3 Ženy (dotace 826 837 dolarů): Dvouhra - 2. kolo: Vondroušová (ČR) - Kanepiová (Est.) 6:0, 6:4 Sabalenková (2-Běl.) - Samsonovová (Rus.) 7:6 (10:8), 7:6 (7:3) Čtyřhra - 2. kolo: Vondroušová, Kolodziejová (ČR) - Danilinová, Kalinská (8-Kaz./Rus.) 3:6, 7:5, 10:2 Turnaj žen v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 259 303 dolarů): Dvouhra - 1. kolo: Muchová (ČR) - Wang Si-jü (5-Čína) 5:3 skreč Masárová (Šp.) - Stephensová (2-USA) 6:3, 7:6 (7:5) Koviničová (7-Č. Hora) - Hibinová (Jap.) 6:1, 6:4 Keninová (USA) - Wang Sin-jü (Čína) 7:6 (8:6), 6:3 Davisová (USA) - Zidanšeková (Slovin.) 6:2, 6:1 Čtyřhra - 1. kolo: Martincová, Ruseová (ČR/Rum.) - Houriganová, Vickeryová (N. Zél./USA) 7:5, 6:3