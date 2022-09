Antošové v Račicích ožívají krásné vzpomínky. Věří, že se oteplí a dorazí i víc diváků

„Doma jsem nikdy žádný tlak necítila, spíš to prostředí na mě pokaždé mělo pozitivní dopad. Možná to vyzní sobecky, ale chci být v Račicích soustředěná jen sama na sebe, abych prodala, co mám natrénováno," líčí Antošová, která za devět dnů oslaví 31. narozeniny.

Do detailů si vybavuje první červnovou neděli roku 2017. „Bylo to krásné, fanoušci vytvořili neskutečnou atmosféru. Nikdy předtím ani potom jsem nezažila tolik energie od diváků ze břehu, zřetelně jsem je slyšela až na vodu. Nevím ani proč, ale už cestou na start mi blesklo hlavou, že vyhrajeme, i když jsme vůbec nebyly favoritky," přibližuje dojmy ze zlatého klání.

Česká dvojskif tehdy tlačila na prvním místě do cíle bouřlivá podpora nadšeného publika. „Dokonce i holčina, co držela loď na bloku, nám přála hodně štěstí. I to bylo ohromně povzbuzující. Když jsme na poslední pětistovce šly do vedení, tribuna burácela," přibližuje.

„Často na to vzpomínám a sama jsem zvědavá, jestli podobně koncentrovanou podporu zažiju i letos," vypráví Antošová, která by si do dalších dnů přála teplejší počasí oproti nedělním deseti stupňům Celsia i víc diváků na tribuně. Úvodní den jich byla v Račicích opravdu jen hrstka.

Každopádně se Antošová zdá být jednou z mála reálných českých nadějí na finálovou účast. Před pěti týdny na ME v Mnichově na ni nedosáhla, letošním maximem Antošové je páté místo ze SP v Bělehradě. „Cítím se teď rozhodně líp než na evropském šampionátu, kde na mě doléhaly příznaky nemoci. Konkrétní cíle si ale nekladu, ani o nich nemluvím. Přála bych si závodit tak, abych měla dobrý pocit," uvažuje.