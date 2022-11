Australská mise startuje. Hlavně nepotkat žádnou havěť, přejí si plavci

Většina týmu dorazí do dějiště šampionátu v noci ze soboty na neděli, kdy za svými kolegy dorazí i znakařka Simona Kubová, jež se aktuálně připravuje individuálně v Hongkongu. Plánovaný závěrečný kemp Češi uzavřou 10. prosince, kdy je čeká stěhování do oficiálního hotelu pro MS.

„Při tréninku jsem zakopl o konstrukci u bazénu a nalomil jsem si prostředníček na levé noze. Myslel jsem, že jen vyletěl z kloubní jamky, tak jsem si ho narovnal a nechal být. Ráno byl ale tlustý jako javořický párek a hrál všemi barvami jak starý javořický párek, takže jsem místo do bazénu jel na rentgen. Týden od týdne to ale bylo lepší a Plzeň ukázala, že je to dobré. Jak jsem ale plaval méně nohama, tak mi zeslábly a bylo to znát při vlnění," popisoval.