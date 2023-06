Bolest při tréninku? Super! Seemanová je zase ve svém živlu

Jak jsem byla vloni zraněná, primární úkol byl natrénovat, co mi chybělo, nemělo smysl závodit. Navíc jsem nikdy nebyla sportovec, který by chtěl objíždět všechny závody. Ráda na ně jezdím natěšená, když se jich přejím, není tam ta správná nervozita. Byla jsem teď zase ve svém živlu, dlouhý bazén mi chyběl.

Super, všude to klepu. Dlouho jsem při tréninku nezažívala ten pocit únavy, kdy jste namožení. Vždy mě v poslední době zastavilo nějaké zranění nebo omezení, tak je super zase cítit bolest při tréninku. (úsměv) Laktát nabíhá do nesmírných hodnot, to je dobré znamení.