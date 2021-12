Česká hvězda v slzách. Na MS končí, nemůže dýchat

"S Bárou jsme se dohodly, že do dalších závodů na mistrovství světa již nenastoupí a poletí zpět do České republiky. Obě jsme rozhodnutí oplakaly. Bára je neskutečná válečnice, ale zdraví má jen jedno a pustit ji do závodu v současném stavu by byl hazard," uvedla Škábová ve vyjádření pro média.