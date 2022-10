Česká satisfakce. Konečně mohl do zapovězené disciplíny a hned ji ovládl!

Třeba šampion z Tokia na kajaku Jiří Prskavec se do této disciplíny vůbec nehrne, to Hegera dlouho lákala. Jenže do ní měl vstup zapovězený. „Mě jako jednoho z mála baví kontakt, je to něco jiného než klasický vodní slalom. Jenže byl dlouhé roky určený primárně pro kajakáře,“ líčí Heger.

A tak se věnoval jen své singlkanoi a šlo mu to výborně. Z posledních tří evropských šampionátů do 23 let získal dvě zlata a jedno stříbro a letos se mu otevřela cesta i k nejmladší slalomové disciplíně. „Změnila se kritéria, já se nominoval a mohl ukázat, že byla i trošku chyba, když nám to závodění odepřeli,“ cítil drobnou satisfakci.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Vojta Heger (@vojtaheger)

Navíc si mohl i dobírat kajakářské specialisty. „Taková třešnička na tom úspěchu, že jsem je jako singlíř strčil do kapsy, špičkování ze srandy probíhá,“ ujišťoval.

Heger samozřejmě pádlo se dvěma listy nedržel letos poprvé, do 18 let kombinoval obě lodě. „Kajakářský základ mám, ale ze začátku sezony mi to nešlo, dělal jsem taktické chyby,“ popisoval. Co to v extrémním kajaku, kde rozhoduje zejména start, ostré lokty a někdy i trocha štěstí, znamená?

„Důležitý je nájezd do první protivodné brány. Můžete mít namyšlenou nějakou trasu, ale pak ani ne v sekundě musíte zareagovat a rozhodujete se, jestli pojedete doprava, nebo doleva, kam dáte pádlo. A chvilku trvalo, než jsem se s nafukovacími brankami skamarádil, aby mi pomáhaly a nebrzdily mě,“ vysvětluje.

Foto: kanoe.cz/Ivana Roháčková Vojtěch Heger jako kanoista.Foto : kanoe.cz/Ivana Roháčková

A připravený musí být i na to, že občas přiletí nějaká rána. Tak jako při Světovém poháru v Praze, kdy Tereza Fišerová dojížděla s krvavým zraněním v obličeji. „Sám kontakt nevyhledávám, ale když už se do něj dostanu, snažím se ho využít ve svůj prospěch,“ přiznává.

S blížící se olympijskou premiérou do disciplíny přicházejí z divokých řek i specialisté, extrémní kajak tak bude vyžadovat ještě více přípravy. Odměnou by ale mohlo být olympijské místo navíc, byť se v této disciplíně pro Paříž budou rozdělovat jen tři bonusová pro celý svět.