Samé stupně, ozubená trofej i cenná zkušenost. Nejsem stroj, viděla Fišerová

„Nevěděla jsem, do čeho jdu, a jsem hrozně ráda, jak to dopadlo,“ přiznávala 24letá Fišerová, že takové finálové vyvrcholení ve španělském Seu nečekala. A to se snažila celková pořadí moc nesledovat.

„Nemám to ráda, pak se přemotivuju a závod nevypadá dobře, takže jsem se na to nesoustředila,“ líčí. Jen na kajaku, kde skončila po padesátisekundové penalizaci v semifinále, sledovala, jak se boj o elitní trojici v SP vyvíjí.

„Šla jsem na hotel a dívala se na televizi. Pořád tam počítali, jak by to mělo dopadnout, abych tam byla, tak jsem si říkala: To ne, už není šance, co blbnete, vždyť jen klamete diváky. No, a nakonec se dopočítali,“ smála se třetí žena SP na kajaku, který mezi dospělými na vrcholné scéně jezdila prvním rokem.