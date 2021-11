Co to děláte, nechte ho jít, křičela mistryně světa na policii

Simonová hystericky křičí. „Co to sakra děláte? Na co si to hrajete, vy ku*vy? To je zasloužilý trenér Ruska, do p*dele. Nechte ho jít!" nešla daleko pro vulgární výrazy. Trenér byl v klidu. „Nemusíte mi dávat želízka, jdu klidně," opakuje policii.