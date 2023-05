Čtyřkajak dojel na SP v Szegedu pátý na pětistovce, Fuksa byl šestý na 200 m

Fuksa na sprinterské dvoustovce zaostal o 1,14 sekundy za vítězným Arturem Gulijevem z Uzbekistánu. "Byl bych spokojenější, kdyby se mi povedl start, protože to nebylo úplně ono. Ale šesté místo není v takové konkurenci špatné a aspoň vidím, že bych měl makat dál, aby to bylo ještě lepší," řekl v nahrávce pro média. Loni byl na této distanci šestý na mistrovství světa i Evropy. "Krásná šestá místa, ale už mi lezou krkem, už by to chtělo být trošku lepší," pousmál se.