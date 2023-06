Další aplaus za bojovnost! Vloni krev a stehy, letos stříbrné české drama

Při druhém díle Světového poháru to prokazovala od úvodních rozjížděk. V osmifinále na pokraji vyřazení předvedla skvělý manévr, vtěsnala se u protivodné nafukovací branky mezi soupeřky a v duchu pravidel je odstrčila.

Plánovaný tah? Zakroutila hlavou. „Kdepak, v krosu není nic plánované. Můžete mít tisíc variant a stejně padne ta tisící první. Je to spíš o okamžité reakci,“ vysvětlovala.

Nejlepší pochopitelně je se kontaktu vyhnout, což se Fišerové v dalších jízdách dařilo díky skvělým startům z rampy ve zhruba třímetrové výšce. „Musíte se předklonit, pak při seskoku z rampy zaklonit a poté zase předklonit do záběru. Tak mi to aspoň říkal trenér,“ líčila svěřenkyně Lukáše Kubričana úspěšný recept.

Největší drama přišlo ve finále. Do poslední protivodné branky vedla Fišerová, pak se před ní prosmýkla Britka Kimberley Woodsová a loď na loď bojovaly až do cílové čáry.

Všechny tři kategorie absolvovala jako jediná Češka. Na kajaku byla osmá, na kanoi skončila v semifinále. „Nedařilo se mi tak, jak bych si představovala. Ale dodalo mi to větší bojovnost, možná až naštvanost a tu jsem využila ve svůj prospěch,“ mohla se pochválit.

Fišerová by teoreticky mohla jet všechny disciplíny i za rok v Paříži. „Představa je to krásná, ale obávám se, že realita bude mnohem tvrdší a bude to psychicky vypjaté. Budu ráda, když si tam zazávodím aspoň v jedné disciplíně,“ dodává.