Deblkajak i deblkánoe vyjely na MS pro Česko místa na olympijských hrách

Špicar s Havlem sváděli o šesté místo znamenající olympijskou jistotu tvrdý boj. V cíli byl rozdíl mezi pátou a sedmou lodí jen 32 tisícin sekundy. „Po dojezdu jsme vůbec nevěděli, jaký jsme. Dlouho jsme čekali, než uvidíme výsledky. Jsme rádi, že to bylo páté místo, že máme místenky. Nic jiného nás dneska nezajímalo,“ uvedl v nahrávce pro média Havel.

Po loňském čtvrtém místě měli Špicar s Havlem znovu blízko k medaili, tentokrát je od ní dělila necelá půlsekunda. „Myslet se na ni určitě dalo. Loni nám to uteklo o kousíček, mysleli jsme si určitě na medaili, ale primárně pro mě bylo dojet do toho šestého místa,“ řekl Špicar. Havel připomněl, že tato kategorie je mimořádně vyrovnaná. „Je to o detailech, jeden záběr vyjde někom líp a posune se.“