Dívej se mi na ruce! Jak rodinná hláška odstartovala stříbrnou českou jízdu

„Když jsme sem jeli, netušil jsem, že to bude až tak náročné,“ přiznal. Jeho synovi se totiž nepovedla kvalifikaci na kanoi. „A já nevěděl, jestli ho to nějak nepoznamená. Navíc tady byla možnost zúročit dobrou první část sezony a nominovat se na olympiádu,“ připomínal tlak navíc.

„Věděl jsem, že dlouhodobě na to mají v české reprezentaci maximálně čtyři lidi, a ještě se to musí extrémně sejít, aby je dokázali splnit. Jířa měl vloni skvělou sezonu, vyhrál mistrovství Evropy i Světový pohár a stejně by je nesplnil, stejně tak Vítek (Přindiš) jako mistr světa,“ připomíná Prskavec starší, který je koučem obou kajakářských es a zároveň reprezentačním šéftrenérem.