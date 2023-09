Fandil parťákovi, aby ho připravil o olympiádu. Kdo jiný by si to zasloužil, uznal Přindiš

A tak medailovou bitvu sledoval ze břehu trati v Lee Valley. „Nezbývalo mi nic jiného než Jířovi fandit, když jsem nemohl startovat a neměl to ve svých rukou. Ale když předvedl takový výsledek, tak kdo jiný by si to zasloužil,“ říkal uznale.

Prskavec si do Anglie z mistrovství Evropy a světových pohárů přivezl čtyři body, Přindiš dva. K jistotě nominace by musel obhájit titul, zatímco Prskavcovi stačilo skončit „jen“ do čtvrtého místa. To se mu stříbrnou příčkou s přehledem povedlo.