Nejsem fňukna, ale bylo mi to hrozně líto, říká Železná Terka

„Jestli tehdy bylo vše snazší? Rozhodně. Nebyl na vás takový tlak médií, okolí i očekávání, která si nastavíte. Ale přijde mi, že touhle krizí už jsem si prošla a moc to nevnímám. I na vodě jsem vyrovnaný jezdec, jen mi tu chyběla trocha to štěstíčka,“ vyprávěla na břehu kanálu v Lee Valley.

„Nemůžu být na sebe úplně naštvaná. Myslím, že jsem to zvládla docela dobře na to, v jakém rozpoložení jsem po kvalifikaci na kajaku byla,“ hodnotila. Většinu seniorských úspěchů sbírala zatím na kanoi, ale i na kajaku vybojovala letos evropskou medaili. A tak ji mrzelo, jak se předvedla v Londýně…

„Snažila jsem se od toho oprostit, ale nebudu říkat, že jsem nějaká hrdinka. Přijela jsem na hotel a dvě hodiny se mi chtělo pořád brečet a nešlo to zastavit. A to si nemyslím, že bych byla nějaká fňukna, jen mi to bylo hrozně líto,“ přiznávala.

Pětadvacetiletá Fišerová je ostatně zvyklá na kombinace disciplín od mládežnických let. „To je další věc, která mi vrtá v hlavě. Nejsem si jistá, jestli by pro mě bylo vhodné, abych něco nejezdila. Je možné, že bych pak cítila takovou úzkost, že jsem v nějaké kategorii mohla startovat a nestartovala, a bylo by to pro mě horší,“ přemítá. Jasněji bude mít po sezoně.