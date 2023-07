Franta si věří na semifinále a těší se na japonský ramen. Jen ty záchody..., směje se

V 25 letech míří český plavec Tomáš Franta na své druhé plavecké mistrovství světa. A znovu to bude do Asie, tentokrát do japonské Fukuoky. „Věřím si na semifinále. Myslím, že na znakařské padesátce bude potřeba čas 24,8 sekund na hranici českého rekordu,“ mínil odchovanec chomutovské plavecké školy.

Foto: ČSPS/Martin Sidorják Český plavec Tomáš Franta.

Článek Do Japonska se moc těší. „Hlavně na jídlo. Miluju totiž ramen," prozradil Franta zálibu v tradiční nudlové polévce. Líbí se mu rovněž asijská mentalita. „Fanoušci jsou velkorysí, fandí všem," ocenil. Na svém jediném světovém šampionátu byl v roce 2019 v Jižní Koreji. „Vzpomínám na to velmi dobře, zaplaval jsem si tam osobák na stovce. Snad se znovu v asijském prostředí zadaří," doufá Franta. Před zmiňovaným mistrovstvím se připravoval právě v Japonsku. A v paměti mu utkvěl zejména střet s tamními futuristickými záchody. „Absolutně jsem netušil, co mačkat. Stál jsem nad mísou, koukal jsem na čudlíky. Jeden jsem náhodně zmáčknul, vyjela hadička a spláchla mě. To byl teda zážitek," smál se. Vodní sporty Na mistrovství světa v Japonsku míří deset českých plavců. Horskou museli přivázat k posteli Na tiskové konferenci před odletem byl jeden ze tří elitních českých znakařů v dobré náladě. Delší dobu soupeří s Janem Čejkou. „Jsme obrovští kamarádi, ale i konkurenti. Ve vodě bychom ze sebe servali kůži," líčil Franta. Teď se do party přidává i teprve 17letý Miroslav Knedla, dvojnásobný juniorský mistr Evropy z Bělehradu z minulého týdne. „No štve mě to, nějaký mlaďoch nás tady prohání," vtipkoval plavec. „Ale na druhou stranu jsem rád, aspoň neusnu na vavřínech. Můžeme se poprat mezi sebou i na domácích závodech," liboval si vzrůstající konkurenci. Proč Česko má v současnosti zrovna tolik kvalitních závodníků ve znaku, si vysvětlit nedokázal. „Takové je zrovna období. Litevci měli v jednu dobu neuvěřitelné prsaře, my třeba kraulaře. Asi to není stylem českých trenérů. Prostě jsme se zrovna takhle urodili," usmál se. Sám se pro znak rozhodl v 11 letech. „Je to jediná věc, která mi jde," culil se. „Do té doby jsem plaval skoro všechno, ale v tomhle roce mě na mistrovství republiky porazil dlouholetý kamarád Marek Osina. A tak jsem si řekl, že už nechci, aby mě ve znaku někdo překonal," vysvětloval své důvody, proč si zvolil tuto disciplínu. Vodní sporty Plavec Knedla vyhrál na ME juniorů i krátkou polohovku a má druhé zlato

