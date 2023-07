Na mistrovství světa v Japonsku míří deset českých plavců. Horskou museli přivázat k posteli

Největší nadějí výpravy je Barbora Seemanová, mistryně Evropy z roku 2021 na volný způsob. Do Fukuoky odlétá po náročné přípravě s novým švýcarským trenérem Lukou Gabrilem. „Určitě by mě potěšil osobní rekord, který by mi zajistil vstupenku do finále. Tam už bych to nedala soupeřkám zadarmo," slíbila 23letá plavkyně.