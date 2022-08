Fuksa prožil v Halifaxu bronzový šampionát, skončil třetí i na kilometru

"Musím odjíždět spokojený. Dvě medaile jsou cíl, který jsem si chtěl splnit," hodnotil v nahrávce pro média své vystoupení v Kanadě. Nebyl v takové pohodě jako při jarních závodech SP. "Upřímně, chtěl jsem být na stupínkách trošku výš, ale při tom, co tu všechno panovalo, s čím jsem se potýkal, je to prostě skvělé a jsem rád za ty dvě medaile," dodal kanoista, který společně s titulem kajakáře Josefa Dostála na 500 metrů přinesl do české sbírky třetí cenný kov na tomto šampionátu.