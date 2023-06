Helešice přivedla zpět k veslování vidina olympiády, Primátorky jej povzbudily

"Přestal jsem veslovat vrcholově, nicméně jsem se furt hýbal. Přešel jsem z Dukly na ČVK Praha, abych se udržoval. Spousta lidí okolo mě začalo kroužit, nahlodávat mě. Přítelkyně doma taky, že jsem ještě mladej, abych toho pak v pozdním věku nelitoval. Zkusil jsem to a začalo se dařit. Krok za krokem se zase snažím dostat mezi elitu v Česku," řekl Helešic po dnešním triumfu na Primátorkách, kde byl veslovodem hlavní posádky Dukly.

"Loni v říjnu, listopadu jsem se vrátil do dvoufázového tréninku a tělo si vzpomnělo," řekl Helešic. Na jaře vytvořil posádku s Baldriánem, který se stejně jako on stal juniorským mistrem světa. Helešic v roce 2014, Baldrián o čtyři roky později. "První závody na Bledu se nám moc nepovedly, takže máme co napravovat," poukázal na nevydařené květnové mistrovství Evropy.