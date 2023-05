Nečekaný konec kariéry přehodnotil. Vítej zpátky, volali na Helešice soupeři

A tak se koncem prázdnin opřel do plné přípravy, ač to nebylo vůbec lehké. „Byl to náraz do zdi. Měsíc dva jsem se z toho sbíral, ale tělo si vzpomnělo,“ kvituje nyní 27letý veslař. Splnil výkonnostní podmínku pro návrat do Dukly, dostal se do skupiny k Michalu Vabrouškovi, ale vedle tréninku si nechal i svou civilní práci.