Hozená rukavice pro Ledeckou. Šestnáctiletá Kanaďanka se blýskla světovým rekordem

"V posledních letech jsem do toho vložila celý svůj život. Ani jsem se neodvážila doufat, že bych toho mohla dosáhnout. Přišlo to nečekaně," uvedla McIntoshová, jež byla na kraulařské čtyřstovce ve 14 letech čtvrtá na OH v Tokiu. Na loňském MS v Budapešti již získala čtyři medaile včetně dvou zlatých.