Kajakář Dostál na úvod MS jasně ovládl rozjížďku na 500 metrů

Ani čtyřnásobný mistr světa Dostál ještě nemá finále pětistovky jisté, protože tam se z rozjížďky přímo do medailových bojů postoupit nedalo. Svou jízdu český reprezentant ovládl a v závěru si kontroloval pozici. Na trati, ze které má dva světové tituly, porazil o více než sekundu Portugalce Fernanda Pimentu.

Po delším čekání na závody byl Dostál nervózní. "Když jsem se vzpamatovával z jet lagu, tak se mi nejezdilo úplně dobře. Včera to bylo trošku lepší a dneska jsem moc nevěděl, jak to bude probíhat. S trenérem Pavlem Davídkem jsme se domluvili na tom, že pojedu trochu rychleji začátek, a pak si přejdu hezky do ekonomického tempa, což se povedlo. Byl jsem hezky vepředu," pochvaloval si v nahrávce pro média kajakář, kterého ve 21:15 SELČ ještě čeká rozjížďka na kilometru.