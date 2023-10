Kajakář Přindiš chce po nevydařeném MS zaútočit na celkový triumf v SP

Před finálovým závodem SP vede Přindiš pořadí kajakářů o jeden bod před Italem Giovannim de Gennarem. Světový pohár může v kategorii K1 vyhrát potřetí, podařilo se mu to už v letech 2017 a 2021. „Po nevydařeném Londýně je celkové vítězství ve Světovém poháru cíl, ke kterému jsem si říkal, že se pokusím upnout. Bylo by to takové příjemné zakončení, ale vím, že po mistrovství světa jsou teď všichni ve velké formě. Někteří už pojedou závod s čistou hlavou, možná to bude po mistrovství uvolněnější, ale zároveň i o to těžší,“ přemítal Přindiš.

Ve Francii ho trápily střevní problémy. „Ležel jsem, tak doufám, že se dokážu do startu závodů dát do pořádku,“ svěřil se čtyřiatřicetiletý český reprezentant. Říjnový termín finále SP je nezvyklý. „Většinou sezona mistrovstvím končí. Nicméně jak jsme se všichni trošku báli, že může foukat a být ošklivě, naštěstí nám počasí celkem přeje a je tu docela teplo. Podmínky vypadají, že budou na závod parádní,“ konstatoval Přindiš.

Na olympiádě zde na kajaku závodit nebude, protože jediné místo pro české barvy si skvělou sezonou ozdobenou evropským zlatem a světovým stříbrem zajistil Prskavec. Ten po návratu ze světového šampionátu v Troji bojoval s motivací do dalšího tréninku. Po příjezdu do Paříže se mu ale chuť vrátila. „Přeci jenom si ještě chci zazávodit. Myslím si, že celkem všichni ještě mají tu formu z mistrovství světa, takže to ještě půjde a snad to i podle toho bude vypadat. Docela se na ten závod těším. Je to nové, ta trať je změněná od loňského roku. Je to poměrně těžké a doufám, že postaví něco těžkého, aby to byl zajímavý závod,“ řekl Prskavec, kterého už dnes odpoledne čeká kvalifikace na kánoi.

Olympijskou jistotu má ale na kajaku, který je jeho hlavní disciplínou. Prohlídka s organizátory OH mu přiblížila, co ho za necelý rok čeká. „To na mě dýchlo docela ve velkém, protože nám tam říkali plán, jak to tady bude vypadat během olympijských her. Říkali, kde všude bude tribuna a jak bude velká, má být až pro dvanáct tisíc lidí,“ uvedl Prskavec. Pořadatelé slalomářům ukázali i budoucí zázemí, které budou mít společné s veslaři a rychlostními kanoisty.