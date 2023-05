Kanoista Fuksa pojede na SP v Poznani finále kilometru i deblkanoe na 500 metrů

Mnohonásobný medailista z vrcholných akcí Fuksa se na individuální olympijské distanci představil poprvé v sezoně. V rozjížďce skončil třetí a byl daleko za první příčkou zajišťující přímý postup do finále. V semifinále pak obsadil rovněž třetí místo, což mu zajistilo místo ve finále A. O medaili pojede v sobotu v 11:41.

Navzdory postupu nebyl s výkonem na kilometru příliš spokojený. "Spíš bych to hodnotil, že se to úplně nepovedlo. Ten pocit z toho není ideální a ještě je určitě co zlepšit. Na druhou stranu nebudu se rouhat, jsem ve finále Světového poháru, to je důležité," řekl v nahrávce pro média.

V individuálním závodě se snažil šetřit síly, aby mohl s bratrem Petrem zabojovat o přímý postup do nedělního finále C2 na 500 metrů. Tím by se vyhnuli sobotnímu semifinále. To se jim povedlo, v rozjížďce o setinu porazili italskou deblkanoi Gabriele Casadei, Carlo Tacchini. Česká bratrská posádka neskrývala spokojenost.

"Jelo se mi to poprvé docela dobře, protože tady se otočil vítr a fouká dost do zad, což mi vyhovuje. Dneska jsem měl jenom jeden závod, mohl jsem se soustředit jenom na něj. Je to lepší pocit i kvůli Szegedu, kde jsme jeli finále B. A teď jsme ve stejné konkurenci jeli přímý postup do finále, takže skvělé," radoval se Petr Fuksa.

Dostál pojede jen finále B

Jen finále B pojede v sobotu na kilometru čtyřnásobný olympijský medailista Dostál. V rozjížďce ho přibrzdily technické problémy. "Chytil jsem asi čtvrtým záběrem trs trávy na špičku, který jsem se snažil shodit. To se mi podařilo, ale trs se mi chytil na kormidlo a dojel jsem s ním až do cíle," komentoval páté místo v první jízdě.

To znamenalo těžší semifinále, kde obsadil rovněž pátou příčku. Od postupové třetí pozice ho dělily více než tři sekundy. "V semifinále jsem na to neměl. I když se zdálo první polovinu, že se dokážu držet se špičkou, tak bohužel v cíli to tak nevypadalo," řekl. Došly mu síly a navíc mu nevyhovoval vítr ani krajní dráha.

Pak ještě absolvoval rozjížďku neolympijské pětistovky, kterou vyhrál a postoupil do semifinále. "Jela se mi rozhodně líp, je to moje oblíbená trať. Vypálil jsem na začátku, ale tím, že nikdo nepostupoval rovnou, tak někteří nejeli úplně nadoraz. Já vlastně taky ne, v cíli jsem si hlídal první místo," řekl.