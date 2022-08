Kanoista Fuksa postoupil na ME přímo do finále na kilometru i pětistovce

Martin Fuksa úspěšně vstoupil do mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Mnichově. Český kanoista vyhrál svou rozjížďku na trati 500 metrů, na kilometru byl druhý a v obou případech postoupil přímo do finále. Do bojů o medaile se kvalifikovala i kajakářka Adéla Házová, která byla na kilometru třetí.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Kanoista Martin Fuksa.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek "Mým cílem bylo dnes postoupit na obou tratích přímo do finále, což se mi podařilo," pochvaloval si Fuksa, který na nedávném mistrovství světa v Halifaxu získal dva bronzy. "Pokaždé chci vyhrát a vždy je cílem zlatá medaile. Dám do toho vše a uvidíme," dodal devětadvacetiletý kanoista, kterého na kilometru porazil Rumun Catalin Chirila. Postup do finále ale Fuksa bezpečně kontroloval. Do semifinále dnes postoupili na pětistovce kajakáři Jakub Zavřel a Anežka Paloudová, na deblkajaku Eliška Betlachová a Házová. Kajakář Ondřej Mašek byl v rozjížďce na kilometru osmý a ME pro něj již skončilo. Vodní sporty Fuksa prožil v Halifaxu bronzový šampionát, skončil třetí i na kilometru

