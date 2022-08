Kuriózní konec českého esa! Po pár metrech bylo pádlo na kusy

MNICHOV (od našeho zpravodaje) – Dostál se o dva týdny dříve na mistrovství světa v Kanadě soustředil na závody na 500 a 1000 metrů a na kratší distanci vybojoval zlato. V Mnichově se rozhodl pro změnu a vrátil se do posádky čtyřkajaku. Tomu se ale evropský šampionát vůbec nevydařil, když skončil daleko od postupu do finále.

„Je to kontaktní závod, tak uvidím, koho píchnu do žeber, koho ohodím nebo kdo naopak zprasí mě,“ smál se před cestou do Mnichova.

„Docela mě mrzí, že jsem si nemohl zazávodit, těšil jsem. Na druhou stranu určitě lepší, než kdyby se to stalo na pětistovce při mistrovství světa nebo na olympiádě, to by bylo vyloženě neštěstí. Tady se bohužel můžu jen pousmát a nechat to plavat,“ přiznal.