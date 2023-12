Ledecká po 11 letech našla doma přemožitelku na 400 metrů volný způsob

„Byl to první start v dlouhém bazénu v sezoně, takže jsem do toho šla s nadšením a nevěděla, co od toho mám čekat. Něco si z toho vezmu a budu se dál posouvat,“ řekla McIntoshová, která na kraulařské čtyřstovce držela stejně jako Ledecká světový rekord. Američanka na této trati prohrála poprvé od národní olympijské kvalifikace v roce 2012, kdy jí bylo 15 let.