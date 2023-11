Operace srdce, ztráta zraku v jednom oku… Zlé jsem si vybrala, věří zdravím zkoušená česká plavkyně

Nyní už je zase fit a ve formě, však na své parádní trati 200 m prsa v říjnu posunula vlastní český rekord z olympijského Tokia. „Všechno je v pořádku a funguje,“ hlásí s úlevou před cestou do Rumunska. Jenže nebyla to snadná cesta zpět…

„To, co se stalo před mistrovstvím světa v Japonsku, mě docela vyděsilo. Sama jsem nevěděla, co se děje,“ vrací se na začátek léta. „Chvíli jsem zvažovala, jestli se vrátit na sto procent do bazénu,“ přiznává.

Kromě fyzické přípravy odvedla hodně práce i s psychologem. „Vraceli jsme se do těch těžkých chvil, kterými jsem si prošla, a snažila se z nich vzít to nejlepší. Po všem zlém jsem se vždy rychle vrátila,“ připomínala si svěřenkyně Petry Škábové.

Trochu paradoxně jí tak nepříjemné chvíle nakonec vlily do žil novou dávku motivace. „Šla jsem do tréninků s mnohem větší chutí a cítila, že jsem ještě neprodala, co ve mně je. Ještě tam něco je schovaného, co čeká, až vyleze na povrch,“ usmívá se.