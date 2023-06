Medaile a pusa od dcery. Po loňském drsném zážitku český mistr světa zase zářil

To letos byl úřadující mistr světa o poznání spokojenější. Parádní jízdou vybojoval druhé místo a cestou na vyhlášení dostal od tříleté dcery Amálky pusu. „Radši měla za úkol mít celou dobu na hlavě helmičku. Ten den zatím proběhl výrazně lépe než loni,“ hlásil s úlevou.

Do finálové trati se rozjel jako čtvrtý a předvedl takřka ideální jízdu. Nastalo dlouhé čekání. Dvakrát si symbolicky otřel pot z čela, když soupeřům trvala jízda o pár desetin déle, až před svým tréninkovým kolegou Jiřím Prskavcem se musel sklonit. „Zasloužil si to. Vyhrál tři jízdy za sebou, klobouk dolů,“ symbolicky smekal.

Víc ve vodním slalomu ani nejde vymyslet. Mistr světa proti olympijskému vítězi, tréninkoví parťáci, navíc na domácí trati. „Já to neberu, že jedu proti Jířovi. Na startu myslím na to, že chci zajet co nejrychlejší jízdu bez chyb,“ vysvětloval.