Měl jsem husí kůži, krásné ocenění! Prskavec nadchl syna i manželku

Znal jste na startu skvělý čas vašeho tréninkového parťáka?

Znal a když vede Čech, je to vyhecované do poslední chvíle, z toho jsem měl husinu. Ale letos možná poprvé jsem předvedl kompletně závod, jaký jsem si představoval. Jezdil jsem vyrovnané jízdy a mám z toho skvělý pocit.

I v pátečním odpoledni a při přeháňkách jste si kulisu v Troji užil?

Strašně moc, je to nádherné. I ty davy na vyhlášení. Je to pro nás s Vítkem krásné ocenění.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Kajakáři Vít Přindiš (vlevo) a vítěz Jiří Prskavec po finále na SP v Praze.

To jste už ráno zvládnul kvalifikaci na kanoi. V kolik jste musel vstávat?

V šest, což je pro mě hrozný. U snídaně jsem si říkal, že není možné, že jsem vstal dřív než (syn) Mareček, na to fakt nejsem zvyklý. Ale on měl radost, že snídal se mnou, byl takový pyšný, že tam sedí s někým. I manželka byla skvělá, vyvenčila psa a udělala mi jáhlovou kašičku. Hodně chtěla tu tiskárnu, co tu dostávají vítězové. (směje se)

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Jiří Prskavec během Světového poháru ve vodním slalomu v Praze.

Jak se teď rychle přenastavíte na sobotní kanoistické semifinále?

Základ je vypustit z hlavy, co bylo, a soustředit se na to, co bude. Takže nebudu nakoukávat, jak vypadalo finále, i když bych se na to strašně rád podíval, a budu přemýšlet jako kanoista. Ale v pátek jsem to zvládl, jak jsem si vyjel semifinále na singlu hned z první jízdy. Odjel jsem k našim, kteří bydlí deset minut odsud, mamka mi tam dovezla oběd, poslouchal jsem audioknížku a kolem jedné jsem se teprve začal dostávat do závodního módu.

Zřejmě se vám splní přání, že letos konečně zajedete lepší výsledek na kajaku.