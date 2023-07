Mistrovství světa juniorů a závodníků do 23 let v rychlostní kanoistice Posádka českého juniorského čtyřkajaku Lukáš Hrábek, Lukáš Souček, Ondřej Prchlík a Robert Knoška získala stříbrnou medaili na MS juniorů a závodníků do 23 let v rychlostní kanoistice.