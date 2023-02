Novinky u čtyřnásobného olympijského medailisty. Dostál našel parťáka do lodi i skupiny

Jednoho nechtěného parťáka si pořídil i přes Vánoce, odkdy mu po tři týdny dělal společnost streptokok. „Není to úplně rýmička, která je za pár dnů pryč, tři týdny jsem ležel doma,“ popisuje vytáhlý kajakář, jenž se poslední dva roky během přípravy potýkal pro změnu s covidem.

„Při něm mi bylo hůř, a i když trval kratší dobu, následky byly dlouhodobější. Teď mám jen výpadek z tréninku,“ porovnává Dostál, jenž musel oželet tradiční vysokohorskou přípravu v italském Livignu a za pár dnů místo zasněžených hor vyrazí do tepla.

Pro Dostála, jenž za mořem oslaví třicetiny, je Kalifornie tradičním místem přípravy, která ale bude letos mírně odlišná. Poprvé ji absolvuje pod vedením Pavla Davídka, k němuž vloni přestoupil od Karla Leštiny, jenž ho dovedl k největším úspěchům.

„Budeme hlavně na vodě a k tomu posilovna a běhání. Práce na vytrvalosti a síle se musí udělat, druhá věc je, jak na tom budeme pracovat, a to se změnilo hodně,“ hlásí pětinásobný mistr světa.

Tréninkové kilometry navíc nebude polykat sám, ve skupině ho doplnil o jedenáct let mladší Vojtěch Beneš. „Je ve třeťáku na gymplu, ale do kanoistiky je hodně zažraný. Už jsme spolu trénovali na podzim, sice mě úplně nestíhá, ale jde o to, abych byl v dobré náladě na tréninku. A on je dobrý parťák, není člověk, co by mě rozčiloval,“ kvituje.

Chce jet i s přítelkyní

Do deblkajaku si vezme ostřílenějšího kolegu. Spolupráci s Radkem Šloufem, která vedla k olympijskému bronzu v Tokiu, už ukončil, neboť na pětistovce se jim tolik nevedlo.

„Domluvil jsem se s Kubou Zavřelem, už jsme si to zkusili na podzim a nevypadalo to vůbec špatně. Kuba za námi přijede i na pár týdnů do Kalifornie potrénovat,“ těší se Dostál. Zavřel je předloňským bronzovým medailistou z mistrovství Evropy právě na pětistovce.