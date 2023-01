V létě vládne na vodě, v zimě válí na sněhu. Ruce mám silné, ale jsem těžký, říká Fuksa

Jezdil jsem odmala s nymburským oddílem do Bedřichova a vůbec mě to na běžkách nebavilo. Přelom nastal asi před osmi lety, kdy si mě a další kanoisty Filipa Dvořáka s Jardou Radoněm vybrali do týmu Radima Nyče. Dostali jsme vybavení a mě to začalo strašně bavit.