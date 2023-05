Radost a rozpaky šéftrenér Synka. Vybavil si i svůj dramatický souboj

Bled (od našeho zpravodaje) - „Závodilo se tady hezky, je to tu hezké, taková dovolenková destinace. Jen na sledování závodů je to malinko horší, jak moc není vidět,“ vyprávěl. Veslaři jezero přejíždějí uhlopříčně, trenéři tak závodníky nemůžou doprovázet na kole jako na jiných tratích.

Synek je už druhou sezonou šéftrenérem reprezentace a na rozdíl od své aktivní kariéry nepokukuje po zlatých medailích, ale po postupech do finále A, tedy mezi elitní šestku.

Česká bilance na evropském šampionátu byla shodná jako na loňském mistrovství světa v Račicích. V olympijských disciplínách jedno „áčkové“ finále, v neolympijských jedna medaile. „Dojmy? Trochu rozpačité,“ přiznal Synek.

Medailovou radost obstarala bronzová Kristýna Neuhortová na skifu lehkých vah, ale s ohledem na to, že v letošní sezoně se bojuje o místa na olympiádě, ji čeká návrat do dvojskifu, jediné zbylé olympijské disciplíny pro lehké váhy. „Kristýna si ověřila, na co má, její parťačka byla přes zimu nemocná, byly bychom rádi, aby spolu jely a pokusily se o zázrak. Ale postupuje z mistrovství světa jen sedm lodí, což je těžké,“ ví Synek.

Po MS v Račicích mluvil o reálném útoku čtyř lodí na olympijské místenky a této vize se drží. Nejlepší pozici má dvojskif lehkých vah Miroslav Vraštil, Jiří Šimánek, který čtvrtým místem opět potvrdil příslušnost k evropské, a tím i světové elitě.

„Kluci úplně super. Škoda, že jim to nevyšlo na medaili, ale do mistrovství světa je ještě dost času a snad se ještě posunou jako to vždycky během sezony dokázali,“ věří Synek.

Další dvě lodě s vážnou olympijskou ambicí skončily osmé. Lenka Lukšová na skifu (z MS postupuje 9 nejlepších) a Radka Novotníková s Pavlínou Flamíkovou na dvojce bez kormidelníka (postoupí 11 lodí).

Foto: Detlev Seyb Lenka Lukšová při mistrovství Evropy v Bledu.

„Podaly dobré výkony. Holky na dvojce to měly trochu komplikované tím, že mají v úterý státnice. Na mistrovství světa přibudou zámořské posádky, ale věřím, že to klapne,“ říká.

Na Bled nakonec nemohl odcestovat dvojskif Jakub Podrazil s Janem Cincibuchem, neboť Podrazil se léčí antibiotiky. „Mívá problémy, že ho zdraví v zimě sejme, ale má tak obrovský fyzický fond, že se snad oklepe,“ věří Synek.