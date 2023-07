Seemanová i Gracík byli v motýlkářských rozplavbách na MS ve čtvrté desítce

GLOSA: Klokani, stálo to za to. I když evropská pohádka zřejmě brzy skončí

„Klokani, stálo to za to,“ spustil jednohlasně řádně napěchovaný kotel Bohemians poté, co jejich oblíbenci padli 0:3 s Bodö/Glimt, a jejich šance na otočení kormidla směrem k postupu do další fáze předkol fotbalové Konferenční ligy se tak dostaly do kategorie utopických scénářů. Hegemon norské kopané ukázal Klokanům, že příběh o návratu do evropských pohárů zřejmě rychle skončí. Opravdu to za to tedy stálo?