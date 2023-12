Seemanová se na ME v krátkém bazénu naladila výhrou v Rotterdamu

Na současném výkonu by se nechtěla zastavit. „Mám radost ze závodu i výsledku a mám v sobě zdravou naštvanost, kterou si šetřím (na MS) do Dauhá, protože čas chci rozhodně zlepšit a myslím si, že jsem na to měla a že na to mám. Teď se už těším na mistrovství Evropy,“ dodala třiadvacetiletá plavkyně, jež bude největší hvězdou české výpravy na ME v krátkém bazénu v Otopeni.