Lukšová, která do minulé sezony závodila pod dívčím jménem Antošová, byla v rozjížďce třetí a obsadila poslední postupové místo. Vraštil se Šimánkem, v loňském roce jediní čeští účastníci finálových jízd na ME, skončili v rozjížďce také třetí. K postupu do semifinále museli opravu podstoupit již dnes odpoledne a druhou jízdu vyhráli.