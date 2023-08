Slalomář Prskavec je popáté domácím šampionem na kajaku, na kanoi neuspěl

„Mám z toho velkou radost. Bylo to moc těžké tady na Lipně, zvlášť když se postaví takováhle trať, řekněme lehčí, a někde to nevyjde, tak se to horko těžko dohání. Mně se to podařilo v brance číslo 8, kde jsem najel zpátky čas, který jsem ztratil v bráně číslo 4. Toho si moc vážím, udržel jsem to čistě, stálo mě to dost sil,“ řekl Prskavec v televizním rozhovoru.