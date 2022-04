Splněný limit a sedm setin od českého rekordu. Plavec Gemov zářil

"Hodně mi pomohl kolega z Nizozemska, který plaval vedle mě. Ten mě vytáhl neuvěřitelně do první stovky, pak už jsem jenom bušil až do konce. Už bych nedokázal otočit nikam, jel jsem fakt nadoraz," dodal člen sportovního centra VSC.

Z výkonu svého svěřence je nadšená také trenérka Petra Škábová. "Jsem naprosto spokojená. To, pro co si jel, zvládl. V přípravě byl poctivý, a to se vyplatilo. Ráno mi volal a řekl, že je dobrej. To je vždy dobré znamení," směje se Škábová.