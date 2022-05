Stříbrný medailista z OH Rohan po chybě přišel o finále ME, Fišerová bere bronz

Šestadvacetiletý Rohan si po doteku na devítce málo nadjel kombinaci, kterou nepovažoval za obtížnou. "Nemyslím, že jsem to podcenil, ale měl jsem tam špatný nájezd, možná i kvůli tomu doteku a zůstal jsem tam moc vlevo v proudu. Nechytl jsem tu roládu a jel jsem s proudem dolů. A ony ty dvě brány trochu přesazené jsou, musel jsem se tam zaklánět a už v tu chvíli jsem věděl, že to je blbý," popisoval kritický okamžik.

O padesátisekundové penalizaci věděl okamžitě, protože slyšel komentátora na závodišti. "Chtěl jsem to dojet se ctí a zkusit si tu trať dojet s tím, jak by to vypadalo, kdybych tu padesátku neměl. Ale jelo se blbě. Hlava nebyla taková, jaká by měla být. Myslím, že jsem ten spodek dojel solidně. Ale to už bylo jedno, " litoval kanoista, kterému by čas na postup nestačil ani bez padesáti trestných sekund. S ní obsadil 20. příčku.